Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist am Mittwoch, 13. Juni, bei einem Verkehrsunfall in Kyritz verletzt worden. Eine bislang Unbekannte war mit ihrem in Ostprignitz-Ruppin zugelassenen weißen Auto auf der Straße Marktplatz in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße unterwegs, als die Radlerin die Straße Marktplatz überquerte.