Ein 61-jähriger Wittstocker fuhr am Montagmorgen mit seinem Opel die Perleberger Straße in Wittstock in Richtung Pritzwalker Straße entlang und geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Dann kam der Wagen nach rechts ab und kollidierte mit dem Bordstein. Schließlich fuhr der 61-Jährige ungebremst in einen Kreisverkehr ein und kam auf einem Parkplatz zum Stehen.

An dem Opel entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Bei der Befragung durch die Polizei gab der Wittstocker an, dass er zuvor wegen gesundheitlicher Einschränkungen verschiedene Medikamente genommen hatte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und verboten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Kripo ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.