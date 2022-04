Der erste Schritt, um das Areal der Dampfmühle in Lindow einerseits touristisch zu erschließen, andererseits aber auch die Artenvielfalt in dem Landschaftsschutzgebiet zu sichern, ist getan: Holzpoller grenzen jetzt die Blühwiesen von dem Sandweg ab. Sie sollen das wilde Parken verhindern, das so...