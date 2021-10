So nah wie möglich an der Traditionsveranstaltung – so soll der Martinimarkt 2021 werden, der vom 29. Oktober bis zum 7. November im Zentrum von Neuruppin stattfindet. Doch es wird Veränderungen geben müssen, die Corona-Regeln machen das nötig. Neuruppins Stadtmarketing und die Inkom haben nun...