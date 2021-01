Am Dienstagabend sorgten Blitzeis und Winterwetter zwischen 20.30 und 23.30 Uhr für zahlreiche Unfälle, besonders auf den Autobahnen in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz. Meist blieb es bei diesen Unfällen, die zumeist aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit passierten, nur bei Sachschäden, berichtet Christin Knospe von der Polizeidirektion Nord.

Acht Unfälle in OPR

Sie zählte an diesem Abend acht Unfälle im Raum Neuruppin und Linum. Unfallschwerpunkt war jedoch der Bereich Wittstock. Dort verunglückten unter anderem zwei Lastwagen. Zwischen dem Dreieck und der Abfahrt Wittstock auf der A 19 in Fahrtrichtung Berlin verlor der 38-jähriger Fahrer eines Holztransporters um 20.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, das ins Schlingern geriet und infolge umkippte. Die Ladung – er hatte Holzstämme geladen – fiel auf die Fahrbahn. Die Autobahn musste für zwei Stunden für die Räumarbeiten gesperrt werden.

Lkw verunglückt bei Wittstock

Um 21.15 Uhr kam in umgekehrter Fahrtrichtung auf der A19 ein 62-jähriger Lkw-Fahrer 1000 Meter hinter dem Autobahndreieck Wittstock mit seinem Gespann rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Böschungsgraben. Um 2 Uhr konnte der linke Fahrstreifen Richtung Rostock wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen blieb weiter gesperrt. Die Bergungsarbeiten wurden erst um 9.45 Uhr am Mittwoch abgeschlossen. Beide Lkw-Fahrer blieben jedoch unverletzt.

Jeep-Fahrer überschlägt sich bei Pritzwalk auf der A24

Ein 42-Jähriger Jeepfahrer hatte da mit seiner 33-jährigen Beifahrerin zwischen Meyenburg und Pritzwalk auf der A 24 weniger Glück. Das Auto kam gegen 23.30 Uhr wegen unangepasster Geschwindigkeit ebenfalls rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Insassen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Für die Räumung der Unfallstelle musste die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro.

Kleintransporter verunglückt bei Kremmen

Gegen 23 Uhr kam es zwischen der Raststätte Linumer Bruch und der Abfahrt Kremmen auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin nach einem Überholversuch eines 37-Kleintransporter-Fahrers zu einem Unfall. Der Fahrer touchierte dabei nicht nur den Lastwagen, den er überholen wollte, sondern kollidierte infolge auch mit der Mittelleitplanke, worauf er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach dem Unfall war der Kleintransporter nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben.