Die Winterpause auf den Baustellen in der Region ist mitunter noch gar nicht beendet, da werfen bereits neue Vorhaben ihre Schatten voraus: Am Montag, 17. Januar, starten voraussichtlich die Vorbereitungen für den umfangreichen Ausbau der B122 in Alt Ruppin. Auf einer Länge von 615 Metern wird die...