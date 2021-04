Auf Hochtouren suchen Polizei und Familie derzeit nach der vermissten Neuruppinerin Gabriele M. Sie wurde am späten Abend des 30. März zuletzt gesehen. Einen Tag später meldete ihr Lebensgefährte sie als vermisst. Nachdem bereits in der vergangenen Woche der Ruppiner See von Tauchern abgesucht w...