Geringere Niederschläge und deutlich zunehmende Tageshöchsttemperaturen in den Sommermonaten sind Zeichen des globalen Klimawandels. In Ostprignitz-Ruppin ist wie im gesamten Land Brandenburg der Waldbestand an leicht brennbaren Kiefern hoch. Was unternehmen die Verantwortlichen, um Waldbrände na...