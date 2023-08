Der Bedarf an Wasser ist groß. Auch in Neuruppin. Jeder hat freien Zugang zu Trinkwasser. Hahn auf, Wasser läuft. Für die Wanne, zum Kochen, Wäschewaschen, für die Toilette, den Garten. 112 Liter am Tag verbraucht jeder Wasser-Kunde der Stadtwerke Neuruppin (Stand Ende 2022), 127 Liter sind es ...