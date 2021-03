Das Bundeskartellamt hat seine Zustimmung dafür gegeben, dass Edeka 51 Standorte von Real übernehmen darf. Dazu zählt auch die Filiale in Neuruppin. Wie der Bundespressesprecher von Real, Markus Jablonski, sagt, heißt das aber noch nicht, dass am Standort in Neuruppin tatsächlich eine Edeka-Fil...