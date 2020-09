In Herzberg werden jetzt buchstäblich Nüsse am laufenden Band geknackt. In der Walnussmeisterei von Vivian Böllersen gibt es seit Kurzem eine Maschine, die diese Aufgabe erledigt. Bisher musste die Landwirtin die Nüsse nach Süddeutschland fahren, um sie dort von ihren Schalen befreien zu lassen...