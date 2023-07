Frisst der Wolf die Wälder in Ostprignitz-Ruppin leer?

Wölfe in Brandenburg

In den Wäldern in Ostprignitz-Ruppin streift der Wolf. Jäger fürchten, dass Wölfe die Population von Wildschweinen, Rehen und Hirschen so stark dezimieren, dass für sie nur Waschbären übrig bleiben. Zu Recht?