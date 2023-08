Im Februar 2022 löste ein Sturm Teile des Daches an einem Wohnhaus in der Toftlundstraße in Rheinsberg ab und erzeugte große Wasserschäden. Nun, im Sommer 2023, läuft bei Regen noch immer Wasser in die Wohnungen. Mieterin Kathrin Seidel und ihre Nachbarn klagen über die Zustände. „Meine Kin...