Anwohner riefen Ende vergangener Woche die Polizei in ein Mehrfamilienhaus an der Junckerstraße in Neuruppin. Der Grund: Aus einer Wohnung roch es nach Cannabis. Auch die Beamten bemerkten vor Ort den Geruch.

Der 32-jährige Wohnungsinhaber öffnete aber trotz Aufforderung nicht die Tür. Daher erwirkten die Polizisten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und ließen die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen.

Auch ein Schlagring wurde gefunden

Im Inneren der Wohnung trafen die Beamten auf den polizeibekannten Bewohner. Während der Durchsuchung fand die Polizei nicht nur drei Cannabispflanzen, sondern auch einen Schlagring und einen Karton mit mehreren, offenbar selbst gebauten Sprengkörpern.

Der 32-Jährige wurde in der Polizeiinspektion von der Kripo vernommen. Er gab an, die Sprengkörper aus Geldmangel gebaut zu haben, um sie als Silvesterknaller zu benutzen. Die Überprüfung der Stoffe und Gegenstände bestätigte die Aussage. Diese waren laut Polizei nicht geeignet, um daraus Sprengmittel herzustellen, und wurden sichergestellt. Der 32-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.