Als Amateur in den Boxring steigen, um eine Auseinandersetzung beizulegen? Wer bitte schön macht so etwas? Nun – ganz offensichtlich der Neuruppiner Youtuber Standart Skill alias Philip Geißler. Vor zwei Wochen besiegte er in Hamburg Leon Machère, der ihn zum Kampf herausgefordert hatte. Nicht ...