Am 1. Juli 1992 starb der obdachlose Emil Wendland im Neuruppiner Rosengarten. Er wurde von Neonazis erst verprügelt und misshandelt und später von einem der Täter erstochen. In der Stadt wird schon seit einigen Jahren an den Getöteten erinnert. Nun soll nach Willen der Linken-Fraktion im Stadtparlament auch eine Straße nach Emil Wendland benannt werden.

Am 4. Oktober entscheiden die Stadtverordneten

Konkret soll das die nächste Straße betre...