Donnerstag ist Markttag in der Neuruppiner Innenstadt. Da sind immer schon mehr Menschen dort unterwegs als normalerweise. Am vergangenen Donnerstag, 17. März, war aber besonders viel los: Beamte des Zolls waren in der Innenstadt von Neuruppin unterwegs. Sie hatten gastronomische Betriebe ins Auge ...