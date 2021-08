In einem würdigen Rahmen ist am Freitagabend an jene 140 Menschen erinnert worden, die in direkter Beziehung zur Berliner Mauer ihr Leben verloren haben. An der Veranstaltung am 60. Jahrestag des Mauerbaus am ehemaligen Grenzturm in Bergfelde nahmen an die 300 Vertreter aus Landes- und Kommunalpolitik und Gesellschaft teil. Gerade die Schlichtheit der Erinnerung bewegte. Sehr still war es bei der fast einstündigen Verlesung der Todesumstände d...