Am Bergfelder Naturschutzturm der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberhavel werden derzeit die letzten Vorbereitungen getroffen. Am Turm findet im ehemaligen Grenzstreifen am 13. August die zentrale Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer statt. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU), der Fachbereich Marketing und Mitglieder der SDW haben am Dienstag (3. August) das Gelände gegenüber dem Turm besucht. Bis hin zum R...