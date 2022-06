Im Juni, Juli und August ist der Nahverkehr so günstig wie nie. Am ersten Geltungstag des 9-Euro-Tickets waren Busse und Bahnen in Oberhavel am Mittwoch (1. Juni) aber noch nicht voller als üblich. „Wir hatten einen ruhigen Betriebsstart am ersten Tag“, sagte S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker.