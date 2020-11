„Kontakt zum Stühlchen!“ Als Oberbauleiter Fabian Lenz am Mittwochmorgen um 4 Uhr diesen Satz hörte, fiel ihm ein riesiger Stein vom Herzen. Die beiden Tröge für die S-Bahn-Brücken über die Autobahn (A10) in Birkenwerder lagen passgenau auf den Widerlagern.Kompliziertester Abschnitt des Be...