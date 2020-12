Die Petition zum Erhalt des denkmalgeschützten Kornspeiuchers in Oranienburg hat schon mehr als 620 Unterzeichner, darunter 420 Oranienburgerinnen und Oranienburger. Der Initiator Thomas Ney ist begeistert vom Erfolg. Das ursprüngliche Ziel von mindestens 500 Unterschriften der am vergangenen Mittwoch gestarteten Petition wurde bereits nach dem ersten Wochenende auf 700 erhöht. Bis März bleibt Zeit, die Petition zu unterschreiben. Ney hat dazu auch Unterschriftenlisten ausgelegt. Er will die Listen im März den Geschäftsführern der TAS-Unternehmensgruppe überreichen. „Wir hoffen, dass möglichst viele Unterschriften zusammenkommen“, sagt Ney.