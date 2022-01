Die jüngste Wasserrechnung war für viele Hohen Neuendorfer ein Schock. 750 Euro solle sie plötzlich nachzahlen, sagt eine Borgsdorferin. Die Einwohnerin schilderte das Problem am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Eine ähnliche Problemlage gibt es auch in Glienicke.

