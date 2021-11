Der Wutzsee. Idylle in Liebenwalde. Schilf schützt seine Ufer. Über Trampelpfade geht es an den See. Badestellen gibt es in Hammer. Doch jetzt, bei fünf Grad Celsius, liegt alles ruhig und wie verzaubert in märkisches Sonnenlicht getaucht. Schnell ist die Bundesstraße in Liebenwalde vergessen. ...