In der Veltener Straße 32 in Germendorf landet all das, was die Menschen loswerden wollen. Schrott, Metalle, Hausmüll, Glas, gelbe Säcke, alte Fenster. Einiges wird verarbeitet, anderes weiter transportiert. 165 Menschen und zwölf Azubis sorgen bei der Firma Grunske Metall-Recycling dafür, ...