Statt Stethoskop um den Hals, einen Zollstock in der Hand. Die Arztkittel noch zu Hause im Schrank, weil die Schränke für die Praxis in Bötzow erst noch geliefert werden müssen. „Ich hätte nie gedacht, dass die Eröffnung einer Arztpraxis so nervenaufreibend und stressig sein kann“, stellt Dr. Kristin Zöller kurz und knapp fest.

Dabei geht es in den Praxisräumen an der Veltener Straße 23 in Bötzow durchaus voran. Die Stühle fürs Wartezimmer stehen, auch der Tresen im Eingangsbereich ist zu erkennen. Nur die Arbeitsplatte fehlt noch.

Krankenschwester sagt ab

Im Laufe der Woche will die Telekom die Telefonleitungen freischalten. Die Installation der notwendigen Hard- und Software für die Computertechnik ist ebenfalls geplant.

Doch dann kam die Hiobsbotschaft: Die Krankenschwester, die bei Dr. Kristin Zöller anfangen wollte, hat einen Rückzieher gemacht. „Sie hat persönliche Gründe, die ich verstehen kann. Doch das nutzt mir im Augenblick wenig“, so die Ärztin. „Nun muss ich mich neben der Einrichtung der Praxis auch noch auf die Suche nach Personal machen. Noch mehr Arbeit, noch mehr Stress.“

Was sollen Mitarbeiter mitbringen?

Doch sich davon unterkriegen oder entmutigen lassen, das ist für die angehende Hausärztin keine Alternative. „Das schaffe ich schon. Probleme sind schließlich dafür da, gelöst zu werden“, stellt sie klar.

Was die Mitarbeiterin mitbringen sollte, da hat die Ärztin klare Vorstellungen. „Schön wäre eine Medizinische Fachangestellte, es muss nicht unbedingt eine Krankenschwester sein. Sie sollte mit dem Arbeitsablauf in einer Arztpraxis vertraut sein, gut organisieren können, die Patientenakten verwalten und die Abrechnung der Leistungen gegenüber der kassenärztlichen Vereinigung vornehmen“, sagt sie. „Lieb wäre mir jemand, der aus Bötzow oder der näheren Umgebung kommt. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt noch intensiver wird“, so die Ärztin.

Dr. Kristin Zöller bei der Arbeit. Im März will sie ihre Praxis für Allgemeinemedizin in Bötzow eröffnen. Bis dahin müssen die Räume eingerichtet sein.

© Foto: Volkmar Ernst

Derzeit sind es 25 Stunden pro Woche, die für die Arbeit eingeplant werden. Ganz wichtig dabei ist, dass die Bewerber bereits im März ihren Dienst antreten können. Denn an dem geplanten Ziel, die Praxis im März zu eröffnen, will die Hausärztin festhalten. Wer Interesse an einer Mitarbeit in der Praxis von Dr. Kristin Zöller hat, kann sich bei ihr unter kristin.zoeller@web.de melden.