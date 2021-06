Lange geplant, beginnen am kommenden Montag, 28. Juni, die Arbeiten am Geh- und Radweg an der Germendorfer Dorfstraße in Germendorf. Er wird zur Sicherheit für Fußgänger und Radfahrende und für mehr Barrierefreiheit ausgebaut, teilt die Stadt mit.

„Der zwischen den Einmündungen Am Anger und...