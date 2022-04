78 Betriebe, Dienstleister und Unternehmen, überwiegend aus der Region, präsentierten sich am Mittwoch in Oranienburg auf Oberhavels größter Ausbildungsmesse, der Youlab. Mehr als 1400 Schülerinnen und Schüler konnten sich in zwei Hallen und auf der Wiese vor der Turm-Erlebniscity umschauen u...