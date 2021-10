Die Gemeinde Birkenwerder profitiert von der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur – und leidet gleichermaßen darunter. Einerseits wird die Anbindung an den nördlichen Berliner Ring (A10), ans Bundesstraßen- und ans Bahnnetz gelobt, andererseits gibt es keinen geräuscharmen Ort in der Gemeinde. An...