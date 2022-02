Weil kein Fuß- und Radweg auf den A10-Brücken am Stolper Weg in Borgsdorf und an der Fichteallee in Birkenwerder gebaut wurde, sind die Überführungen in die Kritik geraten. Jetzt wird ab 1. März die Brücke zwischen Birkenwerder und Briese für vier Wochen gesperrt. Viele Kritiker hatten gehoff...