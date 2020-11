Richtig Betrieb herrschte am Montag auf der Brückenbaustelle in Birkenwerder. An den Trögen für die neuen S-Bahnbrücken wurden letzten Montagearbeiten ausgeführt. Die neuen Brückenbauteile sollen am heutigen späten Dienstagnachmittag und in der Nacht zu Mittwoch eingesetzt werden. Fotos (4): Jürgen Liebezeit © Foto: Jürgen Liebezeit