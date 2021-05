Alle vom Oberhaveler Gesundheitsamt getesteten Badeseen im Landkreis haben Badewasserqualität. Das ist das Ergebnis der ersten Testrunde in in diesem Jahr, teilt der Landkreis Oberhavel in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt wurden 26 Badestellen kontrolliert. „Die mikrobiologischen Untersuchung...