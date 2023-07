So soll es aussehen: Die Bäckerei & Konditorei Plentz aus Schwante plant ihre achte Filiale in Oberhavel. Sie soll Anfang September in Hohen Neuendorf eröffnet werden. Aber für die Stadt gibt es noch weitere Expansionspläne des Bäckers aus Leidenschaft. © Foto: Jürgen Liebezeit