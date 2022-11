Ab Freitagabend (11. November) kommen erneut schwere Zeiten auf Bahnpendler zu. Bauarbeiten an neuen Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik am elektronischen Stellwerk „S1 Nord“ führen zu einer vierwöchigen Sperrung des Streckenabschnitts Schönfließ West bis Oranienburg. In dieser Zeit fäl...