Kunden der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Mühlenbeck müssen sich umstellen. Denn die bisherige Filiale vor Edeka ist am Freitag geschlossen worden.

Dafür steht jetzt an der Touristeninformation in der Hauptstraße 9 rund um die Uhr ein Geldautomat zur Verfügung. An zwei Tagen in der...