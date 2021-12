Die Stadtverordnten stimmten in dieser Woche auf ihrer letzten Sitzung des Jahres in seltener Harmonie über Bebauungspläne und Bauvorhaben in Oranienburg ab. Dabei gab es kleinere Überraschungen und wegweisende Beschlüsse. So soll in Friedenthal eine neue Brücke gebaut werden. Für die Sachs...