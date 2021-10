Rostig, alt und lieblos – so präsentiert sich der Nassenheider Spielplatz an der Badestelle am Waldsee. Jetzt wird endlich dieser eigentlich idyllische Platz mit viel Raum zum Toben komplett umgekrempelt. Dafür liegen konkrete Pläne vor und auch das Geld liegt abrufbereit in der Gemeinde Löwen...