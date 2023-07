Noch bis 27. Juli ist die B96 von der Anschlussstelle Oranienburg-Nord bis Teerofener Weg voll gesperrt. Danach gilt bis 25. August gilt eine Vollsperrung vom Teerofener Weg bis zum Abzweig Neuholland in Nassenheide. Die Umleitung führt bis dahin über Sommerfeld und Herzberg. Bisher nutzten die meiste eine Abkürzung. Doch damit ist jetzt Schluss.

Am Sonntag (23. Juli) ginge n die Menschen in Neuendorf und Neuhof auf die Straße. Sie demonstrierten. Mehr als 1000 Fahrzeuge donnern jeden Tag die Abkürzungsstrecke zwischen Oranienburg und Löwenberg entlang. Die Anwohnerinnen und Anwohner sehen sich nicht nur mit Lärm und Dreck konfrontiert. Sie haben regelrecht Angst. Seit Montag (24. Juli) dürften sie wieder etwas ruhiger leben.

Löwenberger Land sperrt Straße

Am Montag hat die Gemeinde Löwenberger Land reagiert. Sie habe Verständnis für die Anlieger in den kleinen Orten, teilte Gemeindesprecher Lucas Vogel mit. „Die Straße von Teschendorf über Neuendorf nach Hohenbruch ist nicht dazu ausgelegt, ein derartig hohes Verkehrsaufkommen zu bewältigen“, teilt er mit. Die schmale Straße – teilweise nur 3,5 Meter breit – ermögliche ein Ausweichen von Gegenverkehr nur auf den unbefestigten Seitenbereichen.

Die Strecke über die Dörfer wird oft von GoogleMaps vorgeschlagen – sollten Autofahrer nicht weiter wollen als Löwenberg oder Gransee. Dann wird die Route über Liebenwalde und Zehdenick als kürzeste Strecke angeboten. Dass Google Neuhof als kurzen Weg angibt, konnte die Gemeinde nicht verhindern. „Die Gemeindeverwaltung hat diesen unglücklichen Umstand bereits mehrmals beim Navigationsdienst GoogleMaps gemeldet, ohne Erfolg“, so Lucas Vogel.

Der Bauhof hat wegen des Abkürzungsverkehrs jede Menge zu tun. Fast täglich werden entstandene Schäden ausgebessert, teilweise provisorisch mit Recyclingmaterial. „Bis zum 21. Juli wurden bereits 17 Tempo-30-Schilder mit dem Zusatz ‚Straßenschäden‘ an entsprechenden Punkten aufgestellt.“ In Neuendorf kam eine Geschwindigkeitsanzeige hinzu. In Abstimmung mit der Stadt Kremmen und der unteren Verkehrsbehörde ist die Gemeinde jetzt einen Schritt weiter gegangen.

Die Umfahrung Neuendorf und Neuhof wurde Montagnachmittag für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Lediglich Anwohnerinnen und Anwohnern ist die Durchfahrt gestattet“, so Lucas Vogel. Die Polizei werde die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes „in regelmäßigen Abständen kontrollieren“.

Die Folgen bleiben dennoch nicht aus. Bereits jetzt sei absehbar, dass die Strecke von Teschendorf über Neuendorf und Neuhof saniert werden muss. „Deshalb hat die Gemeindeverwaltung keine andere Möglichkeit gesehen, als die vorher beschriebenen Schritte einzuleiten“, so Lucas Vogel. „Die Gemeinde Löwenberger Land bedankt sich bei den engagierten Einwohnerinnen und Einwohnern, der Stadt Kremmen, der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises und der Polizei für den neu erarbeiteten Lösungsansatz.“

Weitere Arbeiten an der B96

Vom 28. August bis 13. Oktober: Die Arbeiten werden in diesem Zeitraum vom Abzweig L213 bis zur Tankstelle Q1 fortgesetzt. Die Tankstelle kann erreicht werden. Gesperrt wird die östliche Fahrbahn des vierspurigen Abschnitts, die westliche Fahrbahn der B96 kann in beiden Richtungen befahren werden. Vollsperrung der L213 bis Friedrichsthaler Weg.

Vom 16. Oktober bis 1. Dezember: Die B96 wird ab Tankstelle Q1 bis Ortseingang Teschendorf voll gesperrt sein. Die Kreuzung Alte Grüneberger Landstraße/B96 wird halbseitig gesperrt sein. Vollsperrung der westlichen Fahrbahn von der Tankstelle Q1 bis Straße Am Dorfanger, die östliche Fahrbahn kann bis zur Tankstelle Q 1 befahren werden. Für diesen letzten Abschnitt gilt folgende Umleitung: Ab Nassenheide über die L213 zur B167 bis Löwenberg und B96 nach Teschendorf und umgekehrt.