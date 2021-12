Im Juli begannen die vorbereitenden Arbeiten, seit August wurde an der Eisenbahnunterführung an der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf gebaut. Seither leben die Anwohner mit einer Lärm verursachenden Baustelle und einer ebenfalls belastenden Umleitung in umliegenden Straßen. Der Bau war fast 20...