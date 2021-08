Die Bauarbeiten auf der A10 zwischen Kreuz Oranienburg und den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühleneck sorgten am Wochenende für Mega-Staus. Am Sonntag (22. August) hatte sich die Situation beruhigt. Noch am Vortrag wendeten genervte Autofahrer am Autobahndreieck Pankow in riskanten Manöver...