Der Handel im Internet floriert. Das nutzen auch Betrüger aus. So kam ein Mann in Liebenwalde zu Waren, die er gar nicht bestellt hatte. Darüber informierte die Polizei am Freitag. Es ist nicht das erste Mal in Oberhavel, dass mit dieser Betrugsmasche Verbraucher abgezockt werden.

Ein naheliegendes...