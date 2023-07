Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, 18. Juli, einen betrunkenen Autofahrer. Dieser war in Oranienburg in Schlangenlinien im Bereich der B96 unterwegs. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer einen extrem hohen Promillewert hatte.

Die Meldung bei der Polizei ging gegen 15:40 Uhr ein. Carola Haase von der Polizeiinspektion Oberhavel berichtet, dass ein aufmerksamer Bürger geschildert habe, dass vor ihm in der Birkenallee in Richtung B96 „ein Pkw fährt, dessen Fahrer vermutlich betrunken sei, da er in Schlangenlinie fahre, plötzlich abbremse und ständig blinke“.

Fahrer trug eine Schnapsflasche bei sich

Zuvor habe der Zeuge sehen können, dass der Fahrer in der Birkenallee kurz angehalten und ausgestiegen sei und eine Schnapsflasche bei sich trug. Durch Polizeibeamte konnte wenig später auf der B96 in Höhe der Abfahrt Oranienburg Süd der beschriebene Mercedes Vito mit Prignitzer Kennzeichen festgestellt und angehalten werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Mit dem Fahrer wurde in der Rettungsstelle Oranienburg eine Blutprobe durchgeführt. Nach Fertigung aller Unterlagen wurde der Mann wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen.