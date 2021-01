In der Leegebrucher Bibliothek ist tierisch was los. Auf dem Regal hinter dem Schreibtisch von Bibliotheks-Chefin Babett Wiechmann wartet der Bücherwurm nur darauf, endlich wieder mit den Kindern sprechen zu dürfen. In der Sitzecke neben dem Ausstellungsregal mit den Kinderbüchern hat sich der L...