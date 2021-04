In Oranienburg wird zum Schuljahresbeginn im Sommer 2022 eine neue Grundschule eröffnet. Zunächst zwei erste Klassen werden dann in der früheren Comeniusschule im Schlosspark eingerichtet. Einen eigenen Schulneubau erhält die bislang Grundschule Mitte genannte Einrichtung erst in zehn Jahren. Da...