Und dann geht er kurz in sich, wägt die richtigen Worte ab, realisiert vielleicht das Ende eines erfolgreichen Berufslebens, wirkt wehmütig. Er sagt: „Es fällt mir schwer. Aber ich zähle die Tage nicht.“ Seine Frau – ehemalige Lehrerin am Runge-Gymnasium – ist seit einem Jahr in Pension....