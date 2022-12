Was für ein Schreck für die Anwohner: Nur fünf Tage nach der Entschärfung zweier Weltkriegsbomben an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse in Oranienburg wurde schon der nächste vermeintliche Blindgänger entdeckt. Die Untersuchung nach dem Ultra-TEM-Verfahren hat das mit sehr großer Wahrschei...