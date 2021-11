„Hier fallen 32 Grenzbäume für 66 Eigentumswohnungen“, steht auf einem weißen Bettlaken, das an den Zaun des Baugrundstücks gehängt wurde. Die Nachbarn sind alarmiert und rufen auf, an der Sitzung des Ortsbeirats Lehnitz am Mittwoch um 19.15 Uhr teilzunehmen und gegen die Baumfällungen zu ...