In Birkenwerder ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge sah das Feuer und alarmierte um 8.50 Uhr die Feuerwehr. In der Havelstraße stand mindestens eine Lagerhalle in Flammen. Die Leitstelle Nordost sprach zunächst von zwei Hallen. Es handelt sich aber um ein Gebäude, in der si...