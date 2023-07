Brandursachen für Hausbrände sind vielfältig. Sie entstehen oft durch Defekte in der Elektroinstallation (überlastete Steckdosen, unsachgemäß aufgestellte Elektrogeräte oder defekte Akkus), Brandstiftung, Unrat oder Marderfraß. In jedem Haushalt lauern potenzielle Auslöser für Brände.

Viele Menschen unterschätzen das Brandrisiko, das von bestimmten Gefahrenquellen in der Wohnung ausgeht. Beim Brand eines Dachstuhls in Glienicke/Nordbahn am Montag (17.7.) waren wohl Reparaturarbeiten der Grund. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro.

Brand nach Arbeiten

Arbeiter hatten den Brand nach ersten Erkenntnissen zur Mittagszeit mit einem Lötbrenner verursacht. Infolge des auflodernden Feuers stürzte das Dach ein. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Es wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute im Einsatz. Der genaue Brandhergang wird derzeit noch ermittelt.