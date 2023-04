Großer Schreck in der Morgenstunde. Kurz nach 9 Uhr wurden die Feuerwehren in Bergfelde, Borgsdorf und Birkenwerder alarmiert. In der Kita Zauberwald an der Triftstraße im Hohen Neuendorfer Stadtteil Bergfelde war ein Feuer ausgebrochen.

„Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kita haben aber alle sehr besonnen reagiert“, lobt Leiterin Eileen Röper ihr Team.

Heizstrahler als Trockner genutzt

Nach Angaben von Christian Siewert, Sprecher der Polizeidirektion Nord, war in der kleinen Werkstatt der Einrichtung ein Brand ausgebrochen. Dort habe nasse Kleidung, die über einem Heizstrahler zum Trocknen aufgehängt war, Feuer gefangen. Daraufhin seien auch andere Einrichtungsgegenstände, beispielsweise ein Sofa, in Brand geraten. Die Kita wurde kurzzeitig geräumt.

Das hätte schlimmer ausgehen können. Die kleine Werkstatt der Kita muss nun renoviert werden.

© Foto: Jürgen Liebezeit

Die Feuerwehren, die mit mehreren Fahrzeugen und zirka 15 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten die brenzlige Situation schnell unter Kontrolle. „Die Kita musste kurzzeitig geräumt werden“, sagt Polizeisprecher Siewert. Der Betrieb konnte nach dem Einsatz uneingeschränkt weiterlaufen. Die kürzeste Anfahrt hatte übrigens die Feuerwehr in Bergfelde. Das Depot befindet sich direkt neben der Kita.

Nach Angaben der Stadtverwaltung werden am Triftweg etwa 100 Kinder im Alter zwischen ein und vier Jahren betreut. Bis Ende Februar war in der oberen Etage des Gebäudes auch die Bergfelder Ortsgruppe der Volkssolidarität untergebracht. Die ist inzwischen in das Sportfunktionsgebäude am ehemaligen Sportplatz Bergfelde umgezogen. Den freigewordenen Platz nutzt die Kita.